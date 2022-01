Covid, domani screening di tamponi presso la scuola di Pioppo

Frattanto alla scuola Morvillo, un’altra classe va in quarantena a causa di un focolaio

MONREALE, 28 gennaio – Nuovo drive-in domani mattina a Pioppo dalle 9 alle 13, in via Giovanni Paolo II, nell’area adiacente l’Istituto Margherita di Navarra.

Lo screening, inizialmente riservato alla scuola Margherita di Navarra, è riservato alla popolazione scolastica di tutte le scuole monrealesi (alunni, personale docente, personale ATA e personale amministrativo. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Monreale in collaborazione con medici, operatori sanitari che si occuperanno dei tamponi. Le aree interessate saranno vigilate dalla Polizia Municipale e dalla Protezione civile.

Frattanto, si conosce il bilancio dello screening effettuato nei giorni scorsi alla scuola Morvillo, sempre in modalità drive-in. Su un centinaio di tamponi effettuati sono comparsi sette casi di positività, a causa di un focolaio verificatosi all’interno di una classe, che- conseguenzialmente – è stata posta in quarantena.

La scuola ricorda che il 1° febbraio sarà effettuato un altro screening di tamponi (al giorno numero 5, dopo i casi verificatisi), per verificare l’eventuale avvenuta negativizzazione. La scuola, inoltre, auspica che l’appuntamento si svolga in modalità analoghe a quello di qualche giorno fa che si è svolto in maniera ottimale.