Covid-19, contagi e tasso di positività in calo in Sicilia

Covid-19, contagi e tasso di positività in calo in Sicilia

Oggi sono state riscontrate 6.141 nuove infezioni e un'incidenza del 14,7%. Le vittime sono 27

PALERMO, 30 gennaio – Nelle ultime ventiquattro ore la situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia presenta 6.141 nuovi contagi e un tasso di positività del 14,7%, in virtù dei 41.715 tamponi effettuati.

Un sensibile calo, dunque, rispetto alla giornata precedente, quando erano stati segnalati 7.369 nuovi positivi emersi da 46.187 test condotti. La nostra regione è all'ottavo posto in Italia per numero di nuovi casi, dopo Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto, Campania, Toscana e Piemonte. I siciliani attualmente positivi al virus da SARS-CoV-2, secondo i dati forniti, sono 242.444: di questi, 1.470 sono ricoverati con sintomi e 140 in terapia intensiva, mentre 240.834 si trovano in isolamento domiciliare.

Le 27 vittime comunicate nel bollettino odierno portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 8.498 unità, mentre i guariti sono 1.160. Questa la distribuzione dei contagi a livello provinciale: 1.378 sono stati rilevati a Catania, 1.375 a Palermo, 1.010 a Messina, 686 a Ragusa, 611 a Siracusa, 384 a Trapani, 329 a Caltanissetta, 326 ad Agrigento e 125 a Enna. In tutta la penisola sono stati accertati 104.065 contagi in più (a fronte di 818.169 analisi processate), 235 vittime e un tasso di positività che si attesta al 12,7%.