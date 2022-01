Si è spento Giovanni Cancemi, per 40 anni colonna del Comando Militare della Regione

Ha combattuto a lungo contro una brutta malattia. Aveva 78 anni

MONREALE, 31 gennaio – Si è spento sabato scorso, all’età di 78 anni, Giovanni Cancemi, monrealese, pensionato, che per oltre 40 anni ha prestato servizio presso il comando militare della Regione Sicilia. A portarselo via è stata una lunga malattia che, purtroppo, non gli ha dato scampo.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un marito, padre e nonno esemplare, un uomo dotato di grande umanità e un lavoratore professionale. Di lui i familiari custodiscono le sue composizioni musicali, alle quali si dedicava con grande passione.

Alla famiglia Cancemi le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.