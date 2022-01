Monreale, rubano le chiavi del mezzo dei rifiuti covid: indagano i Vigili Urbani

Il fatto è avvenuto stamattina in via Venero, all'altezza di piazza Basile

MONREALE, 31 gennaio – Diventa ogni giorno più difficile lavorare senza difficoltà per gli operatori del settore dei rifiuti, soprattutto in questo periodo di pandemia. Se ne sono accorti oggi gli addetti al ritiro “covid” della ditta Ecolandia.

È successo stamattina in via Venero, che gli operai, impegnati nel ritiro dei rifiuti di utenti contagiati dal virus, in via Venero, 105, all’altezza di piazzale Emanuele Basile, siano stati derubati delle chiavi del mezzo. Bardati di tutto punto, con tute, mascherine, guanti e quant’altro, in pratica l’attrezzatura necessaria al ritiro di questi rifiuti, gli addetti – così come sempre fanno – non hanno tolto le chiavi dal cruscotto, proprio a causa delle difficoltà logistiche legate all’equipaggiamento.

Al loro ritorno, dopo aver ritirato i rifiuti dall’utente in programma, l’amara sorpresa: le chiavi erano state sottratte da ignoti e quindi il mezzo era inutilizzabile.

Gli addetti hanno sporto denuncia ai vigili urbani, che adesso tenteranno di risalire all’autore del gesto attraverso le videocamere installate nella zona.

Resta il fatto che, ancora una volta, qualcuno si prende gioco del lavoro altrui e dell’importante valenza sociale che questo comporta, soprattutto su un argomento così difficile e complesso come quello dello smaltimento dei rifiuti covid.