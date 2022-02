Covid, venerdì 18 e sabato 19 febbraio ritorna l’hub vaccinale a Monreale

Appuntamento dalle 9 alle 17.30 al complesso di San Gaetano

MONREALE, 1 febbraio – Ancora un appuntamento con le vaccinazioni per il covid a Monreale. Ne dà notizia il sindaco Alberto Arcidiacono, affermando che l’hub sarà allestito al complesso di San Gaetano di via Palermo venerdì 18 e sabato 19 febbraio, dalle 9 alle 17,30.

Le somministrazioni: riguarderanno la prima, seconda e terza dose, per tutte le fasce d'età I cittadini potranno effettuare la prenotazione al link https://fiera.asppalermo.org/site/hub/229

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e inserita nella campagna itinerante dell’ufficio del commissario Covid di Palermo, Renato Costa, che il mese scorsi ha raggiunto proprio nella città normanna un grandissimo risultato per l’alto numero di somministrazioni, rivelandosi la tappa di maggior successo, a livello di risposta dei cittadini, nel lungo viaggio in camper di medici, infermieri e personale amministrativo della struttura commissariale per vaccinare il più possibile nell’hinterland palermitano.