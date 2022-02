Impatto fatale sulla circonvallazione, muore un uomo travolto da un’auto

Nello scontro coinvolta anche una seconda vettura: c’è pure un ferito

MONREALE, 4 febbraio – La circonvallazione di Monreale si conferma teatro di gravissimi incidenti stradali. Quello di oggi, purtroppo, addirittura mortale. Dopo essere stato travolto da un’auto, infatti, ha perso la vita un uomo di circa 40, C.O., originario di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per motivi che ancora devono essere chiariti, l’uomo pare che sia stato travolto da una vettura. L’impatto potrebbe essere scaturito da quello avvenuto tra due macchine che sono entrate in collisione, una Seat nera ed una Wolkwagen bianca. La prima procedeva lungo l’arteria in direzione Palermo, nel tratto un po’ più a valle dell’incrocio con via Santa Liberata. Pare che l’uomo camminasse a bordo strada, quando è avvenuto l’impatto. Da non escludere che l’uomo sia stato travolto dalla vettura che scendeva, che lo avrebbe investito, forse dopo aver perso il controllo.

In quel momento, tra l’altro, sopraggiungeva una vettura che procedeva in direzione opposta, da Palermo verso Monreale. Violento l’impatto anche con questa vettura. Il bilancio adesso parla di un morto e di un ferito.

Purtroppo per il pedone non c’è stato nulla da fare. Il ferito, invece, è stato trasportato in ospedale dal personale del 118.