Coronavirus, in Sicilia 7.057 contagi e tasso di positività al 16,2%

Altre 44 le vittime, di nuovo boom di guariti (+2.654). Calano i ricoverati

PALERMO, 4 febbraio – Gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica da Covid-19 nella nostra Isola comunicano 7.057 nuovi casi di positività e un'incidenza che scende dal 16,4% al 16,2% in virtù del numero maggiore di tamponi processati (43.692 nelle ultime ventiquattro ore, 39.283 ieri, di cui 6.452 risultati positivi).

Il bollettino segnala altre 44 vittime (che non si riferiscono alla giornata odierna) e si registra ancora una volta un numero elevato di guarigioni (+2.654); i ricoveri sono invece 49 in meno, in tutto, rispetto alla giornata precedente. Le province siciliane contano rispettivamente 1.589 nuovi casi a Catania, 1.382 a Palermo, 1.097 a Messina, 946 a Siracusa, 701 a Ragusa, 490 a Caltanissetta, 450 ad Agrigento, 442 a Trapani e 200 a Enna.

A livello nazionale il quadro pandemico si configura così: oggi i nuovi positivi al coronavirus sono 99.522, le analisi effettuate sono state 884.893, le vittime 433 mentre il tasso di positività si attesta all'11,2%. I ricoverati nei reparti ordinari e nelle terapie intensive sono rispettivamente 19 mila e 1.440, in tutto 341 in meno rispetto a ieri.