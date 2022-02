Progetti per 10 milioni di euro nel PNRR del Piano Integrato della Città Metropolitana: Monreale avanza le sue proposte

Il sindaco Arcidiacono: “Una grande opportunità per il futuro della città”

MONREALE, 7 febbraio – Completato l’iter progettuale per l’inserimento dei progetti nel Piano Integrato della Città Metropolitana di Palermo- PNRR. Gli uffici tecnici comunali stamane hanno definito l’iter procedurale dei progetti individuati dall’amministrazione Arcidiacono sotto il coordinamento tecnico e amministrativo dell’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella che ha seguito l’attività progettuale.

Il finanziamento richiesto ammonta a 10 milioni di euro e riguarderà i seguenti progetti: Ristrutturazione del Palazzo di Città, Rifacimento della pavimentazione in basolato di via Roma, piazzetta Vaglica e via Agonizzanti. Riqualificazione e decoro dell’Antivilla Comunale, rifunzionalizzazione dell’impianto per attività sportive del campi da tennis Ranteria e l’impianto di risalita con ascensore mobile dal parcheggio Torres.

“Continuamo un grande lavoro ed un grande sforzo -ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - che questa amministrazione ha intrapreso e sta portando avanti con coraggio e determinazione per il futuro della nostra città - -e per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”. L’assessore Pupella nel dichiarare che il finanziamento di queste opere da parte della Città Metropolitana all’interno del PNRR determinerebbe una svolta urbanistica e per il decoro urbano e gli impianti sportivi, per la nostra città , ha ringraziato il qualificato staff dell’ufficio Area Pianificazione Urbanistica, che ancora una volta con impegno, dedizione e senso di appartenenza hanno consentito di raggiungere la prima fase di questi ambiziosi progetti”.