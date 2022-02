Si è spenta Orsola Campanella, storica insegnante della scuola ''Veneziano'' di Monreale

Ha dedicato la sua vita all’insegnamento ed alla beneficienza. Aveva 96 anni

MONREALE, 9 febbraio – Si è spenta oggi, all’età di 96 anni, Orsola Campanella, per una vita insegnante di lettere alla scuola “Antonio Veneziano” di Monreale, ammirevole esempio di donna che ha dedicato la sua vita al prossimo.

Ancora oggi, benché siano trascorsi diversi anni dal termine della sua carriera, è ricordata dai suoi allievi e dai suoi colleghi, oltre che per le sue capacità culturali ed educative, per le sue qualità umane e religiose. Oltre alla scuola, infatti, si è dedicata alla vita parrocchiale, al sostegno di associazioni di beneficienza. Una vita esemplare dedicata alla cura dei genitori e di tutti i familiari, oltre che alla cultura e alla poesia.

I familiari vogliono ricordarla in compagnia di alcuni suoi versi. “Senti la misericordia di Dio/ Prenderti per mano condurti la’/ Nel mondo dove tutto è pace /Dove la verità risplende/ In tutta la sua luce “.

I funerali saranno celebrati domani, 10 febbraio, alle ore 11 presso la parrocchia di Santa Teresa di Monreale.

Alla famiglia Campanella le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.