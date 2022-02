Si è spento nei giorni scorsi Salvatore Giammona, fondatore della storica attività commerciale ''Comate''

La sua attività ebbe inizio nel lontano 1955. Aveva da poco compiuto 88 anni

MONREALE, 10 febbraio – Si è spento nei giorni scorsi, all’età di 88 anni, compiuti lo scorso 5 dicembre, Salvatore Giammona, storico imprenditore monrealese, che partendo dall’attività di idraulico ha avviato un affermato esercizio commerciale della città.

La sua attività ebbe inizio nel 1955, come idraulico, o come si diceva un tempo di “fontaniere”. Da lì’, quindi, circa trent’anni dopo diede vita a quella che ancora oggi è una delle più importanti attività commerciali del territorio, la COMATE SRL, che ha sede lungo la circonvallazione di Monreale, punto di riferimento per il commercio di articoli da bagno.

Fra le cose che i familiari ricordano, la donazione nel 1985 della campana della chiesa della Madonna dei rimedi e Palermo, e il contributo alla realizzazione della chiesa di Santa Teresa di Monreale, chiesa nella quale si sono svolte le esequie martedì scorso.

Alla famiglia Giammona le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.