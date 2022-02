Coronavirus, 7.194 nuovi casi in Sicilia. Lagalla: ''In aumento i vaccinati nelle scuole''

Il 99% dei docenti e del personale Ata degli istituti siciliani ha ricevuto almeno una dose di vaccino

PALERMO, 10 febbraio - Continua la campagna vaccinale anti Covid-19 e gli insegnanti e il personale Ata delle scuole siciliane stanno rispondendo bene, come ha sottolineato l'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla.

Su 135 mila aventi diritto, infatti, il 99% ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 96,8% ha effettuato due dosi e di quest'ultima percentuale il 99% ha ricevuto anche il booster. Gli alunni tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono il 26,69%, mentre tra i 12 e i 19 anni il valore si colloca al 70,48%. "Sono dati confortanti che restituiscono alle comunità educative e alle famiglie maggiore serenità, anche alla luce delle nuove regole nazionali per la gestione dei casi Covid nelle scuole" spiega Lagalla.

"Agli studenti potrà essere garantita maggiore continuità scolastica in presenza, indispensabile per riprendere le fila di un processo educativo reso difficile dal lungo ricorso alla Dad e per contrastare i molti disagi psicologici causati dal lockdown, oltre che da ripetute quarantene. Servirà rafforzare la collaborazione tra docenti e famiglie, per aiutare bambini e ragazzi a superare questo momento, e, al contempo, intensificare la campagna vaccinale, soprattutto all’interno delle scuole. Sebbene l’andamento dei contagi sia in netto miglioramento, la situazione sanitaria impone comunque una scrupolosa vigilanza tanto da parte delle autorità sanitarie, quanto dei dirigenti scolastici, il cui carico di responsabilità e di lavoro resta molto elevato" ha concluso l'assessore.

Intanto nella nostra Isola sono 7.194 i casi di positività al coronavirus registrati oggi, a fronte di 47.519 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 15,1%, mentre le vittime e i guariti sono rispettivamente 25 e ben 8.389. A livello provinciale, le nuove infezioni riscontrate sono state 1.828 a Messina, 1.422 a Catania, 1.319 a Palermo, 785 a Siracusa, 582 a Trapani, 575 a Ragusa, 473 a Caltanissetta, 458 ad Agrigento e 127 a Enna. In tutta la penisola sono stati accertati 75.861 nuovi positivi al Covid-19, 325 vittime e un tasso di positività pari all'11,1%.