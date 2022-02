Covid-19, 5.754 nuovi positivi nella nostra Isola. Zona gialla attesa per lunedì

A comunicare il passaggio di colore è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Musumeci: "Sempre più luce in fondo al tunnel"

PALERMO, 11 febbraio - La Sicilia potrebbe tornare in giallo da lunedì 14: è quanto comunicato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, al presidente della Regione Nello Musumeci nonché all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza; dopo un mese circa di restrizioni, queste potrebbero dunque essere allentate in vista di un progressivo ritorno alla normalità.

"Il ministro della Salute ci ha comunicato il passaggio in zona gialla a decorrere da lunedì prossimo: è una buona notizia! Con le dovute cautele e con la necessaria prudenza nei comportamenti quotidiani, credo che ognuno abbia il diritto a tornare a vivere con maggiore libertà e soprattutto con quella felicità che, specie in questi mesi, ha troppe volte ceduto il passo alla rassegnazione. Come sempre, desidero manifestare tutto il mio apprezzamento per quanti, a vario titolo, sono tuttora impegnati nel fronteggiare l'emergenza. A loro rinnovo l'invito ad andare avanti con la consapevolezza che nel tunnel, oramai, c'è sempre più luce!" ha commentato il governatore Musumeci con un post su Facebook.

Su 38.018 analisi effettuate nella nostra Isola oggi sono state 5.754 quelle risultate positive al Covid-19. Tale dato conduce il tasso di positività al 15,1% , mentre le vittime e le guarigioni segnalate dal bollettino odierno sono rispettivamente 34 e 3.251.

A livello provinciale la ripartizione dei contagi da coronavirus riscontrati nelle ultime ventiquattro ore è la seguente: 1.529 a Catania, 1.214 a Palermo, 900 a Messina, 696 a Siracusa, 463 a Ragusa, 414 ad Agrigento, 359 a Trapani, 304 a Caltanissetta e 217 a Enna. In tutta la penisola sono stati accertati 67.152 positivi al virus da SARS-CoV-2 in più, 334 vittime e un'incidenza del 10,1% (in virtù dei 663.786 tamponi processati).