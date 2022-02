Coronavirus, pressoché stabile la curva dei contagi: sono 5.945

Di poco superiore alla giornata precedente il tasso di positività (15,5%). 42 le vittime

PALERMO, 12 febbraio - Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 5.945 i casi di positività al Covid-19 riscontrati nella nostra Isola, a fronte di 38.308 tamponi effettuati; ieri i casi erano stati 5.754 a fronte di 38.018 analisi processate.

L'incidenza si attesta al 15,5% (contro il 15,1% di ieri), mentre le vittime sono 42 e come di consueto attribuibili ad altri giorni. Ancora boom di guariti (+4.789), ma si mantiene ancora elevato il numero degli attuali positivi alla malattia (278.798, dei quali 1.308 ricoverati con sintomi e 115 in rianimazione; rispettivamente, 15 e 1 in meno rispetto a ieri). Dall'inizio della pandemia 708.144 persone hanno contratto il covid in Sicilia, e di queste 9.024 sono decedute mentre 420.322 si sono definitivamente negativizzate.

Questa la ripartizione provinciale dei nuovi contagi: 1.187 nel Palermitano, 1.065 a Catania, 1.060 nel Messinese, 750 nel Siracusano, 496 ad Agrigento, 446 a Trapani, 416 nel Ragusano, 357 nel Nisseno e 168 a Enna. In tutta Italia sono stati registrati 62.231 nuovi positivi al coronavirus (su 587.645 analisi processate), 269 vittime e un tasso di positività pari al 10,6%.