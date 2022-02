Pioppo, conclusi i lavori di messa in sicurezza della via Esterna Renda

Le condizioni della strada adesso riasfaltata erano state deteriorate dalle recenti piogge

MONREALE, 13 febbraio – Le piogge torrenziali dei mesi scorsi aveva ridotto via Esterna Renda,a monte della frazione di Pioppo, in condizioni davvero precarie, che mettevano a rischio la sicurezza stradale.

Questo il motivo per cui l’amministrazione comunale aveva deciso di intervenire per riasfaltare il tratto e ripristinare le normali condizioni di viabilità. Nei giorni scorsi erano cominciati i lavori di messa in sicurezza. Motivo di soddisfazione quindi per i residenti che hanno ringraziato il sindaco Albert Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, l'assessore I Lavori Pubblici Geppino Pupella, il consigliere comunale Pippo lo Coco “per l'impegno preso con i cittadini e mantenuto”.