Coronavirus, 2.524 nuovi casi e tasso di positività al 12,8% in Sicilia

Oltre 19.700 i tamponi effettuati, 1.770 i guariti. In aumento i ricoveri

PALERMO, 14 febbraio - Oggi la nostra Isola conta 2.524 positivi in più al coronavirus rispetto alla giornata precedente, quando erano stati 5.062; nelle ultime ventiquattro ore i tamponi processati sono stati 19.703 (contro i 36.314 di ieri) e il tasso di positività si attesta al 12,8% (ieri era pari al 13,9%).

Le vittime registrate sono 19 mentre il numero dei guariti si attesta a 1.770 unità. I ricoveri sono aumentati rispettivamente di 20 unità in degenza ordinaria e di 1 per quanto riguarda le terapie intensive. A livello provinciale la ripartizione dei nuovi contagi è la seguente: 660 sono stati riscontrati a Palermo, 648 nel Catanese, 341 a Messina, 232 nel Siracusano, 182 ad Agrigento, 167 nel Ragusano, 165 a Trapani, 160 nel Nisseno e 128 a Enna.

La situazione epidemiologica in Italia presenta 28.630 nuovi casi di positività al Covid-19, 281 vittime e un'incidenza del 10% (in virtù delle 283.891 analisi effettuate. Gli attuali positivi 1.590.615, mentre il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 151.296; si attesta invece a 10.392.540 unità il numero complessivo dei guariti. Negli ospedali ci sono a oggi 16.050 persone nei reparti ordinari e 1.173 in quelli di rianimazione.