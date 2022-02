Occhio al falso sms sul blocco del green pass: è un tentativo di phishing

A mettere in guardia gli utenti è la Polizia Postale

MONREALE, 17 febbraio – "La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata per evitare il blocco del Green Pass è richiesta la verifica dell'identità su...". È il messaggio che alcuni utenti stanno ricevendo in questi giorni.

L'SMS inoltre arriva con il nome "Min Salute" e si tratta dell'ennesimo tentativo di phishing che va a toccare uno strumento attuale e diffuso in modo da instillare il dubbio nell'utente.

A mettere in guardia sulla nuova tipologia di phishing è la Polizia Postale. Il tentativo di truffa sfrutta la comunicazione del Ministero della salute per l'invio al cittadino del link al download del green pass. Attenzione quindi all'arrivo di un sms, apparentemente proveniente dal Ministero della Salute (Min Salute), nel quale è riportato che la certificazione verde Covid-19 risulta essere stata clonata. Il messaggio contiene un link ad un sito malevolo che induce a fornire i propri dati bancari.

Per evitare di farsi rubare i dati personali e bancari basta non aprire il link e gli allegati e cestinare il messaggio.