''Vaccini in musica'': l’arte contro ogni natura

''Vaccini in musica'': l’arte contro ogni natura

Al via oggi la due giorni vaccinale presso l’hub di San Gaetano. Arcidiacono: “Manifestazione inedita, un grazie particolare al maestro Vaglica”. IL VIDEO

MONREALE, 18 febbraio - Un’esperienza unica e possibilmente la prima in tutta Italia: il tour “Vaccini in musica” pensato dall’amministrazione comunale e sostenuto dal commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa - presente stamane - ha centrato l’obiettivo, ovvero quello di alleviare timori o perplessità di coloro i quali, con grande senso civico, hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale a suon di musica, grazie ad allievi provenienti da diverse scuole che da stamattina intrattengono il pubblico partecipante, all’interno di un palcoscenico particolare.