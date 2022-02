Coronavirus, 5.594 positivi in più e 32 vittime nella nostra Isola

Intanto le somministrazioni dei vaccini hanno superato quota 10 milioni. Ancora in calo i ricoveri

PALERMO, 18 febbraio - Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 5.594 i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati in Sicilia; questi sono emersi dai 29.741 test rapidi e 5.518 tamponi molecolari processati oggi nella nostra regione.

Le vittime sono 32, mentre le persone negativizzatesi sono 6.845 in più rispetto alla giornata precedente. Dei 250.096 siciliani attualmente affetti dal coronavirus, 1.297 sono ricoverati con sintomi (-46) e 97 in terapia intensiva (-7); le somministrazioni dei vaccini anti Covid sono in totale 10.042.222.

A livello provinciale i contagi emersi sono stati 1.292 a Palermo, 996 nel Catanese, 860 a Messina, 762 nel Siracusano, 445 a Trapani, 424 nell'Agrigentino, 295 a Caltanissetta e 135 a Enna. Le nuove infezioni da SARS-CoV-2 in tutta la penisola sono 53.662, mentre sono stati accertati 314 vittime e un tasso di positività del 10,5% (poiché sono state condotte 510.253 analisi su tutto il territorio nazionale).