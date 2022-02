Covid-19, in Sicilia ancora contagi sopra le 5 mila unità

La Regione puntualizza però che 152 dei casi comunicati in data odierna sono da attribuire al 16 febbraio

PALERMO, 19 febbraio - Primato a livello nazionale della nostra regione per numero di attuali positivi al coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore ne sono emersi 5.504, a fronte di 37.623 tamponi processati in tutto il territorio siciliano; un dato che porta il tasso di positività dal 15,9% di ieri al 14,6% rilevato oggi.

Da parte della Regione arriva però una doverosa precisazione: delle infezioni segnalate in data odierna, 152 sono riconducibili al 16 febbraio. La Sicilia è a oggi la regione con il numero maggiore di attuali positivi al Covid-19 nonché per numero di abitanti posti in quarantena: questi ultimi sono 247.171, mentre dei 248.459 attuali contagiati, 1.288 sono ricoverati in degenza ordinaria e 99 in rianimazione.

Anche le 36 vittime comunicate fanno capo ad altre date, mentre perviene il numero totale dei casi registrati dall'inizio della pandemia (746.269). La ripartizione provinciale dei nuovi contagi rilevati è la seguente: 1.196 a Catania, 1.175 nel Messinese, 1.144 a Palermo, 623 nel Siracusano, 419 a Ragusa, 358 nell'Agrigentino, 345 a Trapani, 304 nel Nisseno e 92 a Enna.

L'intera nazione conta oggi 50.534 positivi al Covid-19 in più (su 492.045 analisi effettuate), 252 vittime e un'incidenza pari al 10,3% (leggermente in calo rispetto al 10,5% di ieri).