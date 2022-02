Monreale, otto nuovi stalli da mezz’ora in via Aldo Moro

Serviranno a garantire il ricambio degli utenti a vantaggio del commercio

MONREALE, 21 febbraio – Altri otto posti per uno stallo da 30 minuti. Sono stati realizzati stamattina in via Aldo Moro, quasi alla confluenza con via Venero, nella quale insistono, ormai da anni diversi esercizi commerciali.

L’azione, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, è finalizzata a creare quelle condizioni di ricambio degli utenti automobilistici, per favorire il commercio. A realizzare gli stalli è stato Danilo Violante, operaio, appartenente al bacino degli ex Pip, responsabile per la segnaletica del comune. L’azione è arrivata su input dell’assessore al traffico Paola Naimi e del comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli.

Nel corso della mattinata l’operazione ha visto il riempimento di alcune buche, lungo l’asse viario cittadino che necessitavano di un intervento.