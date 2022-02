Coronavirus, nella nostra Isola i nuovi positivi sono 2.466

PALERMO, 21 febbraio - Risultano nuovamente in calo le nuove infezioni da Covid-19 nella nostra Isola: se ne contano infatti 2.466, emerse a fronte di 17.804 tamponi processati; il tasso di positività è sceso al 13,9% (contro il 15,1% di ieri).

Il bollettino ufficiale emanato dalla Regione segnala inoltre 18 vittime e un numero di dimessi guariti pari a 3.390 unità. I ricoveri risultano in calo sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva (rispettivamente, 17 e 6 in meno della giornata precedente).

Questa è invece la distribuzione provinciale dei nuovi casi di contagio da coronavirus in Sicilia: 741 a Palermo, 479 nel Catanese, 355 a Messina, 243 nel Siracusano, 212 a Trapani, 170 nell'Agrigentino, 167 a Ragusa, 96 nell'Ennese e 89 a Caltanissetta.

Il calo dei casi di positività ha interessato tutto il Paese: nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 24.408 positivi in più (su 231.766 analisi effettuate), mentre le vittime sono 201 (contro le 141 di ieri). L'incidenza è del 10,5% e gli attuali contagiati sono 1.321.971.