L’amministrazione comunale restaurerà un antico Giornale di Cassa dell’ospedale Santa Caterina del 1548

Si tratta di un prezioso reperto storico che illustra particolari importanti della vita dell’epoca nella cittadina

MONREALE, 24 febbraio – Nell'archivio storico di Casa Cultura è custodito un prestigioso “Giornale di Cassa dell’ex ospedale cittadino Santa Caterina, dove anticamente venivano registrati debiti e crediti dal 1548 al 1566.

In questo antico registro, che l’amministrazione Arcidiacono ha deciso di restaurare e mettere in esposizione, sono riportati la vita all'interno dello storico ospedale dove venivano curati i malati della città, che spesso alla loro morte decidevano di lasciare le loro proprietà allo stesso ospedale, i nomi dei medici dell'epoca e persino la descrizione di una craniotomia e molto altro ancora.

Purtroppo il registro è in condizioni di deterioramento. “Provvederemo - ha dichiarato l’assessore alla Cultura Rosanna Giannetto - al restauro dell’antico registro che permetterebbe di conservare il ricordo di quando, fra i primi in Sicilia, la città di Monreale istituì un servizio di medicina pubblica e gratuita per i cittadini del vastissimo stato feudale guidato dal suo arcivescovo barone”.