Monreale, l’estate a base di cultura e vicinanza al mare

Monreale è una ridente cittadina in provincia di Palermo, conosciuta non solo per la sua estrema vicinanza al mare, ma anche e soprattutto per le attrazioni storico culturali che nasconde. Non a caso nell’ultimo periodo sono stati stanziati duecentomila euro di fondi europei per consentire il restauro del Santuario della Madonna della Provvidenza, nel borgo di Dammusi.

Un progetto di riqualificazione quindi che andrà a vantaggio di tutti quei turisti che amano far visita al territorio siciliano.

Sicilia sempre più in voga: scopriamo il perché

È facile dedurre come mai i turisti scelgono il territorio palermitano per le proprie vacanze. Esso infatti propone numerosi centri urbani con una consistente movida serale, spiagge con acque cristalline e ottimi collegamenti con la Sardegna. Sono tantissimi infatti i villeggiatori che decidono, in un'unica vacanza, di visitare entrambe le grandi isole italiane. Nel momento in cui scopri i posti più belli della Sardegna e li unisci a quelli siciliani, ti renderai conto che il popolo italiano è veramente fortunato. In questo modo la cucina sarda si andrà unire a quella tipica siciliana, procurando intensi momenti di piacere culinario. Le cale incontaminate di entrambe le regioni rilassano e riempiono i cuori degli amanti delle location “wild”, mentre i siti archeologici soddisfano le esigenze di chi desidera visitare luoghi di alto valore storico. Cimentarsi in questo “tour” delle isole è veramente facile, in quanto le compagnie di traghetti che collegano Sicilia e Sardegna sono numerose e super efficienti, offrendo ogni giorno tantissime corse. La cosa importante da sottolineare è che i traghetti attualmente in circolazione sono mezzi di trasporto all’avanguardia, con tutti i comfort necessari per permettere traversate marittime non stressanti e adatte anche ad anziani e bambini.

Tutte le attrazioni più belle di Monreale

Nel 2015 l'UNESCO ha riconosciuto la rilevanza artistica e architettonica di Monreale e le motivazioni sono alquanto chiare e semplici. Tra le attrazioni più gettonate di questa città vi sono bellezze di ogni tipo, come la Cattedrale (Patrimonio mondiale dell’umanità) con i suoi magnifici mosaici, Piazza Vittorio Emanuele con la sua meravigliosa Fontana del Tritone, il Monastero di San Benedetto, in stile romanico e caratterizzato da delle sinuose colonne binate, in stile arabeggiante e ultimo ma non per importanza, il Duomo. Quest’ultimo vanta degli splendidi mosaici conosciuti in tutto il mondo per la loro bellezza estetica, realizzati in oro e che rappresentano tutt’oggi la ricchezza e il potere appartenente al Regno di Sicilia durante la dominazione normanna. Non mancano poi location mozzafiato in cui poter scattare delle foto ricordo, come il Belvedere, ovvero un giardino pubblico da cui è possibile ammirare la Conca d'Oro (pianura di Palermo). Il panorama permette di ammirare scenari colorati tipici della macchia mediterranea, davanti ai quali magari, scambiarsi qualche bacio romantico.

In conclusione è possibile dire che Monreale e tutte le bellezze ad essa collegate, si confermano ogni anno apprezzatissime da qualsiasi tipo di villeggiante; dalla famiglia alla ricerca di riposo fino alle comitive di giovani, desiderosi di divertimento.