Coronavirus, arretra ancora il contagio in Sicilia: registrati 3.480 nuovi casi

E' stata riscontrata una diminuzione del 38% rispetto alle infezioni del venerdì precedente

PALERMO, 25 febbraio – Risultano ancora in calo i nuovi contagi da Covid-19 nella nostra Isola: oggi se ne contano 3.480, emersi da 31.070 analisi effettuate tra test rapidi e tamponi molecolari; la diminuzione dei nuovi casi è pari al 38% rispetto al venerdì della scorsa settimana.

Il tasso di positività si attesta all'11,2% e le vittime segnalate dal bollettino giornaliero sono 16 (anche se, come di consueto, fanno tutte capo ad altri giorni), mentre i guariti sono 4.134. Dei 231.164 attuali positivi al coronavirus in Sicilia, 1.112 sono ricoverati in degenza ordinaria e 74 in terapia intensiva; i nuovi positivi accertati sono 1.166 a Palermo, 809 a Catania, 775 a Messina, 444 a Siracusa, 432 ad Agrigento, 310 a Ragusa, 275 a Trapani, 219 a Caltanissetta e 110 a Enna.

In tutta Italia le nuove infezioni rilevate sono 40.948 (su 440.115 tamponi processati), mentre si registrano 193 vittime e un'incidenza pari al 9,3%.