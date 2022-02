Covid-19, scende la curva epidemiologica in Sicilia: i nuovi casi sono 1.606

La Regione precisa però che il tasso di positività risulta in aumento

PALERMO, 28 febbraio - Sono 1.606 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nella nostra Isola, emersi da 12.699 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 12,6% (in aumento rispetto al 10,9% di ieri) mentre le vittime dichiarate sono 36. I guariti sono 4.371 e i ricoveri risultano rispettivamente in calo in terapia intensiva (-6) e pressoché invariati in degenza ordinaria (+1).

La distribuzione provinciale dei nuovi positivi è la seguente: 601 a Messina, 356 a Palermo, 247 a Catania, 213 a Trapani, 144 a Siracusa, 126 ad Agrigento, 117 a Ragusa, 85 a Caltanissetta e 19 a Enna. In tutta Italia sono stati segnalati 17.981 nuovi casi di coronavirus (su 198.513 tamponi effettuati), 207 vittime e un’incidenza del 9%.