L’amministrazione comunale ringrazia i volontari della Protezione civile per emergenza covid

Importante la loro opera soprattutto durante il periodo della pandemia

MONREALE, 1 marzo – Oggi pomeriggio l’amministrazione comunale ha voluto organizzare un incontro con le associazioni di Protezione civile Evergreen, Overland e AVDTS per ringraziare tutti i componenti per l’impegno profuso in occasione dell’emergenza covid.

A porgere il saluto e il suo personale ringraziamento è intervenuta l’assessore alla protezione civile Paola Naimi, il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, che ha coordinato la Protezione civile , l’assessore Letizia Sardisco che si è complimentata per l’impegno umano. L’assessore Salvatore Grippi ha ricordato l’impegno della protezione civile nell’affrontare gli eventi calamitosi che hanno interessato Grisì.

L’assessore Luigi D’Eliseo ha aggiunto un ringraziamento anche per i dipendenti comunali che con i volontari hanno lavorato con spirito di squadra. L’assessore Geppino Pupella ha ricordato i momenti drammatici della pandemia ringraziando i volontari per l’impegno profuso. A concludere i lavori il sindaco Alberto Arcidiacono ha espresso la sua gratitudine dichiarando: “Abbiamo ravvisato la necessità di condividere questa nostra convivenza in un momento in cui non sapevamo a che cosa andavamo incontro.

Tutto ciò è servito a saldare un rapporto che è stato un grande successo. È prevalso il rapporto di volontariato e amore per la propria terra. Si é messa a punto una macchina che ha funzionato perfettamente. Voi volontari avete dato un notevole contributo e le persone grazie ai volontari non si sono mai sentite da sole”.

Presenti, fra gli altri l’assessore Sandro Russo e il dirigente comunale Maurizio Busacca e i presidenti delle associazioni di volontariato. Per ragioni dettate dalle misure Covid la prossima settimana si ringrazieranno altre associazioni, presenti sul territorio, che hanno collaborato con l'amministrazione.