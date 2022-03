Monreale, i furti d’auto una costante che non accenna a diminuire

L’ultimo due giorni fa in via Kennedy

MONREALE, Sono diversi i furti d'auto avvenuti a Monreale. A segnalarlo sono gli automobilisti che hanno denunciato di aver parcheggiato la vettura e di non averla più ritrovata al ritorno.

L'ultimo episodio di furto è avvenuto il 28 febbraio in via Kennedy, zona in cui è stata rubata una Fiat 500 d'epoca. Il proprietario, dopo aver fatto denuncia ai Carabinieri, ha scritto anche un appello su Facebook in cui chiede a chiunque dovesse vedere l'auto di contattarlo.

A Monreale - così come confermato dall’Arma - non si registra un aumento dei furti d'auto, ma resta, però, un fenomeno costante che non si è mai placato. Anche a Palermo, soprattutto in zona corso Calatafimi, negli ultimi mesi sono tanti i residenti che segnalano di aver subito furti d'auto ma anche di ritrovare le vetture scassinate.

Ai vertici della classifica delle auto preferite dai ladri si conferma, per il secondo anno, la Panda, prima assoluta, seguita da 500, Punto e Y, mentre al quinto posto arriva la Golf.