Si è spento Antonino Ferraro, il ''Capitano'' della scuola Pietro Novelli

A dicembre una caduta dalla quale non si era ripreso. Aveva 88 anni

MONREALE, 3 marzo – Si è spento ieri, all’età di 88 anni compiuti a novembre scorso, Antonino Ferraro, “storico” bidello della scuola elementare Pietro Novelli di Monreale, dove ha prestato servizio per tantissimi anni. Le sue condizioni si erano progressivamente aggravate dopo la caduta riportata la vigilia di Capodanno.

Da quella volta in poi, anche a causa dell’età avanzata, non ha avuto la forza per riprendersi, nonostante le amorevoli cure dei familiari.

Antonino “Nino” Ferraro, che tutti affettuosamente chiamavano “il Capitano”, soprannome che contraddistingueva anche suo padre, era persona molto conosciuta e rispettata a Monreale, dove tra l’altro si era impegnato politicamente, soprattutto ai tempi della “prima Repubblica”, periodo durante il quale era fervido militante del partito socialista.

Spostato da 60 anni con Giovanna Velardi e padre di quattro figli: Giuseppe, Maurizio, Piera e Melina, Nino Ferraro era una persona perbene, portatore dei sani valori “all’antica”, della famiglia, del lavoro e del rispetto del prossimo.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come persona allegra e gioviale, ma al tempo stesso autorevole e risoluta. Scherzosamente, soprattutto qualche anno fa, era conosciuto pure come “Renzo Montagnani”, per la sua notevole somiglianza con il celebre attore toscano. Oggi lo piangono i familiari che lo hanno assistito fino agli ultimi istanti della sua vita.

I funerali si terranno domattina alle 10 nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù a Monreale.

