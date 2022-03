Monreale, continua la raccolta di generi di prima necessità per il popolo ucraino

La comunità si è mobilitata in questa pregevole azione di solidarietà

MONREALE, 7 marzo – Vista la grande partecipazione e il continuo contributo che arriva da parte dei cittadini di tutte le frazioni, l'amministrazione comunale ha deciso di continuare la raccolta per i popoli dell'Ucraina.

Per le donazioni occorrono principalmente beni di prima necessità: alimenti per bambini a lunga scadenza, per l’igiene personale, medicine, cioccolato, caramelle, asciugamani, rasoio, schiuma da barba, coperte isotermiche dette anche telino isotermico, colori per bambini, album da colorare, garze, acqua ossigenata, cerotti, soluzione fisiologica, guanti, alcool, tisane istantanee, cibo in scatola con anelli, zuppe pronte in scatola, dentifricio, spazzolini, gel doccia, bende, mercurio, siringhe, omeostatici, antibiotici, anti dolorifici . Al momento non occorrono abiti poiché ne sono già arrivati tantissimi.

Le sedi che rimarranno aperte saranno: piazza Inghilleri e la chiesa di San Castrense dalle 9 alle 12 da domani e fino a venerdì.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato - dichiara l’assessore alla Protezione civile Paola Naimi - e che personalmente hanno deciso di contribuire anche con piccole ma significative donazioni”. L’organizzazione raccolta è in continuo aggiornamento”.