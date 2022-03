Consegna dei lavori del duomo, Caputo: ''Garantiranno tutela al monumento''

“Il duomo motivo d’orgoglio per noi cittadini monrealesi”

MONREALE, 7 marzo - “Questa mattina, intorno alle ore 10, ho partecipato alla consegna dei lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria e di rifacimento delle coperture della basilica di Santa Maria la Nova”.

È quanto affermato stamattina dal deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo, in occasione della consegna dei lavori. Presenti alla manifestazione, assieme all’amministrazione comunale, la soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo Selima Giuliano, l’assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana Alberto Samonà, l’ingegnere Filippo Davì della sezione per i beni architettonici e storico-artistici, l’arciprete del duomo, don Nicola Gaglio, il consigliere comunale Mimmo Vittorino.

“Si tratta di un’opera significativa - aggiunge Caputo - che garantirà tutela e conservazione alla fabbrica normanna, importante eredità nonché patrimonio Unesco e motivo d’orgoglio per noi cittadini monrealesi”.