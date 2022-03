Si è spenta Elisabetta Di Salvo, storica insegnante di lettere della scuola Antonio Veneziano

Ha formato diverse generazioni di studenti monrealesi. Aveva 95 anni

MONREALE, 7 marzo –Si è spenta oggi, all’età di 95 anni, la professoressa Elisabetta Di Salvo, per tantissimi anni insegnante di lettere alla scuola Antonio Veneziano di Monreale, dai cui insegnamenti sono passate diverse generazioni di studenti.

Laureata a Palermo nel 1946 in Lettere Classiche, ha sempre dedicato la sua vita all'insegnamento. San Mauro Castelverde e Petralia Soprana le sue prime destinazioni per poi trasferirsi definitivamente presso l'istituto Antonio Veneziano dove ha insegnato per 30 anni lettere, storia e geografia. Stimata per la sua serietà, si distingueva per professionalità e per preparazione. Ha formato generazioni di studenti monrealesi, infondendo loro l'amore per lo studio e per la cultura.

I funerali si terranno domani, 8 marzo presso la chiesa di San Giuseppe alle ore 11.

Ai familiari di Elisabetta Di Salvo le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.