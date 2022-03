L’Arte delle Donne, inaugurata oggi al Museo d’Arte del Mosaico la mostra pittorica

L’esposizione potrà poi essere realizzata nella Sala Rossa del Palazzo di Città

MONREALE,8 marzo – “L’Arte delle Donne” è il titolo della mostra pittorica inaugurata oggi al MAM (Museo dell’Arte del Mosaico) dal sindaco Alberto Arcidiacono, dalla dirigente scolastica dell’istituto Loredana Lauricella e dall’assessore alla Cultura Rosanna Giannetto alla presenza di docenti e studenti.

Il sindaco Alberto Arcidiacono, nel corso del suo intervento, ha rivolto un invito alla dirigente ed ai ragazzi a voler spostare al termine della mostra l’esposizione all’interno della Sala Rossa del Palazzo di Città per promuovere la prestigiosa iniziativa.

Attraverso una fase progettuale gli alunni hanno reinterpretato le opere dell'artista Hülya Özdemir, evidenziando il tema dell'emancipazione femminile, in cui la donna diviene la protagonista di un'esperienza pittorica personale ed unica. Gli studenti hanno immaginato luoghi nuovi in cui la donna ritrova la propria identità, ed è immersa in uno spazio senza tempo, libera da ogni pregiudizio e da qualsiasi forma discriminatoria.

La libertà espressiva è la protagonista di questo avventuroso ed entusiasmante progetto, in cui gli studenti imparano a sviluppare un pensiero critico e rappresentarlo pittoricamente, ognuno in uno stile unico ed irripetibile. Il punto cardine della ricerca artistica di Hülya Özdemir è quello di mettere in luce le varie lotte che le donne intraprendono ogni giorno nei confronti della società, le protagoniste dei ritratti sono donne belle dallo sguardo diretto, che quasi sfidano lo spettatore con la loro femminilità forte e vissuta: portano i capelli come una nuvola nera di pensieri pesanti.

La professoressa Paola Campanella è stata la referente del progetto che è stato rivolto alle classi terze 3 A e 3 B del Liceo Artistico di Monreale in cui sono state approfondite le tecniche grafico – pittoriche mediante l'utilizzo dei colori acrilici e tecnica mista su tela.