Coronavirus, in Sicilia 7.049 contagi e tasso di positività al 17,8%

Intanto calano complessivamente di 28 unità i ricoveri. La nostra regione è prima in Italia per numero di nuove infezioni

PALERMO, 8 marzo - Si attesta a 7.049 unità il numero dei nuovi contagi da coronavirus rilevati a fronte di 39.611 tamponi processati: dati che conducono la Sicilia al primo posto nella penisola per numero di nuove infezioni riscontrate.

L'incidenza è pari al 17,8%, mentre le vittime e i guariti sono rispettivamente 35 e 4.489. Negli ospedali, rispetto alla giornata precedente, sono ricoverate 28 persone in meno (di cui 26 in degenza ordinaria e 2 in rianimazione); la ripartizione provinciale dei casi di positività al Covid-19 emersi nelle ultime ventiquattro ore presenta Palermo come territorio più colpito (+1.710 positivi).

Seguono Agrigento (+1.078), Catania (+1.075), Messina (+1.047), Trapani (+814), Siracusa (+718), Ragusa (+643), Caltanissetta (+399) ed Enna (+176). A livello nazionale sono stati accertati 60.191 nuovi contagi (su 531.194 test analizzati), 184 vittime e un tasso di positività dell'11,33%.