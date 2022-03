Covid-19, la situazione epidemiologica in Sicilia: sono 4.884 i nuovi positivi

Sono state effettuate 36.532 analisi. Boom di guariti (+12.609)

PALERMO, 9 marzo - Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono emersi 4.884 nuovi contagi da coronavirus, a fronte di 36.532 tamponi processati. Il tasso di positività è pari al 13,4% (ieri si attestava al 17,8% e i nuovi casi erano stati 7.049).

Sono state segnalate 26 nuove vittime, mentre i guariti sono ben 12.609. Nelle province siciliane le nuove infezioni sono così distribuite: 1.676 sono state registrate a Palermo, 996 a Catania, 779 a Messina, 710 ad Agrigento, 595 a Trapani, 497 a Siracusa, 421 a Ragusa, 318 a Caltanissetta e 233 a Enna.

In tutta Italia i nuovi positivi al Covid-19 sono 48.483 e sono stati rilevati da 433.961 analisi condotte. Il tasso di positività si colloca all'11,17%, mentre le vittime sono 156. Attualmente gli italiani affetti dal virus da SARS-CoV-2 sono 1.001.922, di cui 8.575 ricoverati in degenza ordinaria e 563 in terapia intensiva.