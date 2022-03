Pioppo, esposta la bandiera della pace nella sede della consulta

Il presidente Giuseppe D'Alcamo: ''Gesto di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina''

MONREALE, 10 marzo – Anche la frazione fa sentire la propria vicinanza alle genti ucraine, ormai da settimane sotto offensiva militare russa. Stamane infatti, proprio nella sede della consulta di Pioppo, è stata esposta la bandiera della pace.

Iniziativa, questa, che si aggiunge a quella già messa in atto dall'amministrazione comunale nel centro storico cittadino, dove invece è stato il palazzo di città a illuminarsi delle luci multicolori, simbolo di una campagna di sensibilizzazione a ideali pacifisti ed espressione di solidarietà nei confronti del dramma umanitario che – anche in queste ore – si sta continuando a consumare su suolo ucraino. ''Piena vicinanza, nella speranza che la pace possa tornare il più presto possibile'' è l'intervento della consulta. Il presidente di consulta Giuseppe D'Alcamo (in foto insieme al sindaco di Monreale e al consulente Salvo Giangreco): ''Un piccolo gesto di solidarietà, nei confronti degli ucraini, che dimostra comunque tutta la nostra sensibilità verso le vittime di questa guerra''.