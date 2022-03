Coronavirus, la Sicilia è terza per numero di nuovi contagi: sono 5.528

Si registrano altresì 15 vittime e 4.082 guarigioni. Oltre 34 mila i tamponi processati

PALERMO, 10 marzo - Il bollettino regionale emanato in giornata odierna ha fatto emergere 5.528 nuovi casi di positività al coronavirus, che conducono la Sicilia al terzo posto in Italia per numero di nuovi contagi.

I tamponi effettuati sono stati 34.350, mentre vittime e guariti sono rispettivamente 15 e 4.082. L'incidenza si attesta al 16,1% e i ricoveri sono in diminuzione di 25 unità nelle degenze ordinarie e di 2 unità nelle terapie intensive.

Questa la distribuzione provinciale dei nuovi positivi al Covid-19: 1.591 sono stati riscontrati a Palermo, 936 nel Messinese, 900 a Catania, 805 nell'Agrigentino, 710 a Trapani, 555 nel Ragusano, 439 a Siracusa, 326 nel Nisseno e 194 a Enna. In Italia la situazione epidemiologica presenta 54.230 contagi da coronavirus (contro i 48.483 rilevati ieri), 136 vittime e un tasso di positività pari al 12%.