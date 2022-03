Gadget personalizzati per aziende e privati: soluzioni su misura per ogni esigenza

I gadget personalizzati sono la soluzione perfetta per promuovere un brand e creare omaggi unici e originali: affidarsi a un servizio di stampa professionale fa la differenza

I gadget personalizzati sono la risposta a molteplici esigenze sia in ambito professionale sia nel privato. Perfetti per valorizzare un brand, far conoscere un’attività e promuovere un evento, sono anche la soluzione ottimale per chi cerca idee regalo originali o, semplicemente, per coloro che vogliono rendere unico un outfit o ricordare un avvenimento speciale.

Qualunque sia l’obiettivo, affidarsi a un operatore efficiente e qualificato è sempre la soluzione più efficace. La mission di StampaSi, azienda specializzata nella creazione e vendita di gadget e abbigliamento personalizzati, è proprio quella di offrire soluzioni creative e innovative per la personalizzazione di oggetti e indumenti, garantendo un servizio efficiente e un rapporto qualità/prezzo sempre competitivo.

Il portale e-commerce di StampaSi nasce nel 2007 per rendere accessibile a tutti l’acquisto di gadget personalizzati. La brillante intuizione si deve a due giovani imprenditori, che hanno scelto di sfruttare le enormi potenzialità offerte dal commercio elettronico, proiettando la loro attività in un futuro digitale.

A chi si rivolge StampaSi

L’e-commerce si rivolge alle aziende e ai privati, offrendo soluzioni su misura per la creazione di abbigliamento e oggettistica personalizzabile, tra cui gadget con logo, foto, nomi e scritte ad hoc ma anche articoli di cancelleria.

L’azienda vanta un “portafoglio” di oltre 3000 clienti, la maggior parte dei quali utilizza le risorse del portale per far fronte alle necessità di marketing e incentivare lo sviluppo del business.

Grazie alla qualità dei prodotti, alla professionalità del team di lavoro e alla capacità innovativa, StampaSi è stato inserito nel 2020 tra i 500 migliori e-commerce d’Italia nell’ambito della classifica stilata dall’Istituto tedesco di Qualità e Finanza. Un riconoscimento prestigioso a livello europeo che sottolinea l’eccellenza dell’azienda nella categoria “Stampa foto e gadget”.

Punti di forza dell’e-commerce

La qualità degli articoli realizzati e il ricorso alle più avanzate tecnologie di stampa sono due dei pilastri su cui si basa l’attività di StampaSi, che utilizza macchine di ultima generazione per massimizzare le prestazioni sia per quanto riguarda la stampa digitale sia per le altre tecniche proposte, tra cui ricamo, serigrafia e tampografia.

La lista dei punti di forza dell’e-commerce è molto ricca:

anteprima di stampa online per ogni personalizzazione, per consentire la richiesta di eventuali modifiche al progetto prima di procedere con la produzione finale;

rapporto qualità/prezzo competitivo, in virtù dei vantaggi derivati dalle economie di scala;

preventivi automatici ;

consegna rapida e spedizione standard sempre gratuita in Italia.

Potenzialità del catalogo virtuale

Fiore all’occhiello di StampaSi è il catalogo ricco e completo, composto da oltre 6000 articoli. È anche possibile richiedere via email preventivi ad hoc per prodotti non presenti sul portale online.

La suddivisione in categorie rende facile e intuitiva la ricerca, andando incontro alle richieste degli utenti e aumentando le chance di trovare il prodotto in linea con ogni specifica esigenza.

Gadget tematici

I gadget aziendali personalizzati rappresentano un’ottima soluzione per aumentare la visibilità del brand e fidelizzare i clienti. Possono essere utilizzati, ad esempio, per omaggiare i clienti oppure per promuovere il proprio logo, ma anche per veicolare un messaggio o celebrare un evento.

L’e-commerce permette di effettuare una selezione tematica che propone gadget personalizzati economici per differenti settori professionali e categorie merceologiche, facilitando notevolmente la scelta.

Abbigliamento personalizzato

Realizzare abbigliamento personalizzato a livello aziendale contribuisce sia a promuovere il proprio marchio e garantire un “biglietto da visita” efficace, sia a dare coesione al team e migliorare l’immagine del brand. Le soluzioni proposte spaziano dalle tenute da lavoro alle divise sportive, sempre nel segno della qualità dei tessuti e della durata nel tempo.

Prodotti tipografici

StampaSi mette a disposizione un servizio di tipografia online veloce e conveniente, pensato per la stampa di volantini, manifesti, dépliant e adesivi. I vantaggi riguardano la possibilità di personalizzare ogni prodotto, la comodità della consegna a domicilio e i costi nettamente inferiori rispetto alle tipografie tradizionali.

Pagamenti sicuri e assistenza garantita

Acquistare gadget personalizzati sul portale StampaSi significa poter effettuare pagamenti online in completa sicurezza su circuiti protetti.

È possibile beneficiare dell’assistenza professionale durante tutte le fasi dell’acquisto, a partire dalla scelta iniziale fino alle operazioni di spedizione, compresa la realizzazione della personalizzazione richiesta. Il customer-care è raggiungibile via email, in modalità live-chat, telefonicamente e via Whatsapp.