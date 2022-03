Via Cretazze, fiamme a bordo strada: intervengono i vigili del fuoco

Il terreno da cui è partito il rogo era stato più volte segnalato, per incuria, all'amministrazione

MONREALE, 11 marzo - È stato necessario l'intervento prima della Protezione Civile, che con gli strumenti di contrasto alle fiamme di facciata ha sedato leggermente il rogo, poi definitivamente dei Vigili del Fuoco.

Il rettangolo di terreno, situato proprio sul ponte della via Esterna Cretazze, era stato più volte segnalato dai cittadini residenti nelle vicinanze all'amministrazione comunale di Monreale per il grave stato di incuria in cui versa ormai da parecchi anni. La preoccupazione principale, infatti, era proprio quella di scongiurare qualsivoglia principio d'incendio (come accaduto qualche anno fa, sempre nello stesso sito ndr) che avrebbe messo in apprensione non solo gli abitanti della strada, ma anche quelli delle zone limitrofe, data l'estensione dell'appezzamento. Oggi un nuovo rogo dunque che è stato immediatamente segnalato e dunque, con l'intervento dei vigili del fuoco, sedato.