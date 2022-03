Ritardi per le visite neurologiche domiciliari, disagi per alcuni anziani monrealesi

L’Asp in difficoltà dopo il pensionamento del medico che era preposto al servizio

MONREALE, 11 marzo – Grossi disagi per alcuni anziani monrealesi, che da tanto tempo, ormai, aspettano di essere sottoposti a visita neurologica finalizzata a godere dei benefici assistenziali previsti dalla legge a causa delle ridotte capacità cognitive dovute all’età.

Da qualche mese, infatti, presso il centro di Neurologia dell’Asp 6 di Palermo calendarizzare le visite domiciliari, con le quali possono scattare gli eventuali sussidi, è diventato estremamente difficile a causa del pensionamento del dottore Giuseppe Butera, che fino a qualche tempo fa era destinato a questo compito.

Il risultato, purtroppo, è che i ritardi si accumulano ed i mesi passano invano, senza che i richiedenti abbiano ricevuto riscontro. Ovviamente, dal momento che si tratta di persone anziane, alcune delle quali anche in età molto avanzata, il rischio è quello che la lunga attesa possa vanificare i tentativi legittimi di ottenere le agevolazioni di legge per le persone non più autosufficienti.

Emblematico il caso di un’anziana signora d Monreale, di 92 anni, i cui familiari, già nello scorso mese di agosto, quando si erano notevolmente attenuate le capacità cognitive della donna, avevano fatto richiesta per sottoporre la loro congiunta alla rituale visita neurologica, ma da allora non hanno ottenuto risposta concreta. “Deve aspettare” ci siamo sentiti dire più volte – racconta a MonrealeNews il nipote - . Una risposta che ci lascia sgomenti e sfiduciati. Intanto perché da agosto a marzo sono già trascorsi invano sette mesi e poi perché l’età di mia nonna non è certo verde e questa lunga attesa, pur augurandole cent’anni di salute, potrebbe trasformarsi in un beffa”.

All’Asp fanno spallucce, consapevoli del problema: “Purtroppo – fa sapere la segreteria del centro di via La Loggia – dal pensionamento del dottor Butera non riusciamo a soddisfare le richieste che ci arrivano e siamo costretti a far aspettare a lungo l’utenza”. La situazione covid, poi, ha reso ancora più complicata la problematica perché diventa più difficile organizzare le visite, ma anche perché il lungo periodo pandemico ha fatto sensibilmente aumentare i casi di persone anziane che necessitano di visita, rendendo ancora più ingarbugliata la situazione.