Covid, la situazione in Sicilia: 5.497 casi e tasso di positività al 16,2%

Intanto è stato comunicato che la regione tornerà bianca dal 14 marzo

PALERMO, 11 marzo - Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono stati riscontrati 5.497 nuovi casi di positività al Covid-19, a fronte di 33.961 tamponi effettuati. L'incidenza si attesta al 16,2% e sono state registrate 25 vittime.

La regione passerà in zona bianca da lunedì 14 marzo, nonostante la curva epidemica in risalita rispetto alla settimana precedente. I siciliani attualmente positivi alla malattia da coronavirus sono 223.672, di cui 65 ricoverati in rianimazione e 868 nei reparti ordinari. Il numero complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia ha raggiunto le 9.721 unità, mentre i guariti sono in totale 611.140.

I contagiati dall'inizio della pandemia sono invece 844.533. Nelle province siciliane i nuovi casi sono così ripartiti: 1.697 a Palermo, 922 a Catania, 855 a Messina, 830 ad Agrigento, 721 a Trapani, 521 sia a Ragusa che a Siracusa, 321 a Caltanissetta e 268 a Enna. In tutta Italia sono emersi 53.127 nuove infezioni, 156 decessi e un'incidenza del 12,5%.