Coronavirus, 5.335 nuovi casi e 7 vittime in Sicilia

Più di 31 mila i tamponi processati, oltre 5.600 i guariti

PALERMO, 12 marzo - Continua l'avanzata del contagio da Covid-19 in Sicilia, dove nelle ultime ventiquattro ore sono stati accertati 5.335 nuovi casi e 7 decessi; le analisi effettuate sono state 31.004, mentre il tasso di positività è salito al 17,2%.

Ieri il bollettino segnalava 5.497 nuove infezioni, emerse da 33.961 tamponi processati, oltre a 25 vittime. Negli ospedali siciliani ci sono 37 ricoverati in meno (per quanto riguarda i reparti ordinari) mentre se ne riscontrano 3 in più in terapia intensiva.

I nuovi contagi registrati sono 1.762 a Palermo, 826 nell'Agrigentino, 750 a Trapani, 697 nel Catanese, 692 a Messina, 576 nel Ragusano, 484 a Siracusa, 320 nel Nisseno e 173 a Enna. L'intera penisola conta oggi 53.825 nuovi positivi al coronavirus, 133 vittime e un tasso di positività del 12,7%.