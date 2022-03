Covid-19, in Sicilia 4.803 nuovi contagi e tasso di positività al 16,1%

La Regione precisa però che 1.194 dei casi dichiarati oggi fanno capo ad altri giorni

PALERMO, 13 marzo - I contagi da coronavirus comunicati dalla Regione nelle ultime ventiquattro ore sono 4.803, ma di questi 1.194 fanno capo a date precedenti al 12 marzo; il tasso di positività si attesta al 16,1%, in virtù dei 29.752 tamponi processati. Anche le 9 vittime fanno riferimento ad altri giorni.

Ieri il bollettino segnalava 5.335 nuove infezioni, emerse da 31.004 analisi effettuate, mentre il tasso di positività era pari al 17,2%. Negli ospedali siciliani ci sono 3 ricoverati in meno (1 in meno nei reparti ordinari e 2 in meno in rianimazione): rispettivamente, 829 e 66.

I nuovi casi riscontrati sono 1.581 a Palermo, 1.321 nel Messinese, 671 a Catania, 605 nell'Agrigentino, 565 a Trapani, 542 nel Ragusano, 374 a Siracusa, 265 nel Nisseno e 73 a Enna. L'intera penisola conta oggi 48.886 nuovi positivi al Covid-19, 86 vittime e un'incidenza del 14,8%.