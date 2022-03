Covid-19, di nuovo in salita la curva epidemiologica: 6.099 i contagi in Sicilia

Covid-19, di nuovo in salita la curva epidemiologica: 6.099 i contagi in Sicilia

Il tasso di positività balza al 19,7%. Quasi 4 mila i guariti

PALERMO, 15 marzo - Risale la curva dei contagi da coronavirus in Sicilia: i nuovi casi sono 6.099 e sono stati rilevati a fronte di 31.025 tamponi processati. L'incidenza si attesta al 19,7% , mentre vittime e guariti sono rispettivamente 24 e 3.919.

A livello ospedaliero l'incremento dei degenti ha interessato solo i reparti ordinari (+22 nelle ultime ventiquattro ore), poiché le terapie intensive hanno registrato un calo pari a 6 unità. La provincia siciliana più colpita in data odierna è quella di Messina (+1.385 positivi), seguita dal Palermitano (+1.369), da Agrigento (+1.244), Catania (+756), Siracusa (+702), Ragusa (+662), Trapani (+487), Caltanissetta (+452) ed Enna (+179).

In tutta Italia sono invece 85.288 i nuovi contagi da Covid-19, emersi da 587.015 analisi effettuate nell'intero territorio nazionale. Si contano altresì 180 vittime e un tasso di positività pari al 14,5%, mentre i ricoverati sono rispettivamente 8.473 in degenza ordinaria e 502 in rianimazione.