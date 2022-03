La Regione destina l’edificio del Cres al Cefpas: sarà un centro di formazione

Nel 2020 erano stati stanziati cinque milioni di euro per la riqualificazione dell’immobile

MONREALE,18 marzo – L'edificio che ospitava un tempo il Cres, in via Regione Siciliana, in direzione San Martino delle Scale, è stato assegnato dalla Regione al Cefpas, il Centro di formazione permanente degli operatori socio-sanitari. Ne dà notizia il sindaco Alberto Arcidiacono.

La decisione è stata presa dall'assessorato regionale alla Sanità che nell’agosto del 2020 aveva assegnato un finanziamento da cinque milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione dell’immobile.

Per facilitare le future attività formative, si legge in una nota del Comune, il Cefpas, su richiesta del presidente del consiglio Marco Intravaia, realizzerà un parcheggio della capacità di 300 posti auto, nell'area dell'ex cava Ranteria. “Questo – dichiara lo stesso Intravaia – consentirà di restituire un bene importante alla città ed al contempo di offrire un’area di sosta nella parte alta di questa. La struttura contribuirà alla rigenerazione urbana della zona”. La giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella, ha approvato un accordo di programma con l'ente di formazione, atto propedeutico alla realizzazione del parcheggio.

Il comune saluta la decisione con grande soddisfazione: “Un obiettivo raggiunto grazie all'attenzione nei confronti del territorio da parte del presidente della Regione Nello Musumeci e dell'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza manifestata già dai primi sopralluoghi alla presenza del sindaco e del presidente del Consiglio comunale. “Sono lieto che finalmente la sede del Cres, fiore all’occhiello della ricerca scientifica a Monerale – ha concluso il sindaco Arcidiacono – torni a nuova vita, sotto le insegne del Cefpas”.