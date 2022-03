La giunta regionale dà l’ok, verso la conclusione l’iter di due progetti di riqualificazione per Monreale

Si tratta di quelli della chiesa di Santa Teresa e del centro “Maria Immacolata” di Poggio San Francesco per un totale di 900 mila euro

MONREALE, 18 marzo - "Dopo mesi di progettazione e valutazioni tecniche ed amministrative, gli uffici dell'assessorato regionale alle Infrastrutture e Trasporti, avendo ottenuto il positivo apprezzamento della giunta regionale, hanno dato il via libera ai piani di finanziamento di alcune opere pubbliche e richiesto ulteriori documentazioni ai comuni per il completamento dell’iter istruttorio.

Ricevuta la documentazione necessaria, il piano, verrà inoltrato alla giunta di governo per essere approvato e, successivamente, trasmesso al ministero per l’approvazione definitiva. Sono infatti previsti 300 mila euro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso religioso della chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù e 600 mila euro destinati per opere di manutenzione del centro spirituale “Maria Immacolata” di Poggio San Francesco”.

A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo che da tempo ha seguito tutte le fasi tecniche ed amministrative per ottenere i decreti di finanziamento. "Sono molto grato - ha affermato Mario Caputo - a quanti hanno contribuito al raggiungimento di tale obiettivo e all'assessore Marco Falcone per avere attenzionato tra gli altri anche quelli di Monreale. Si tratta, infatti, di due interventi di notevole importanza per il recupero infrastrutturale di immobili di particolare pregio e importanza dal punto di vista religioso e sociale, oltre che culturale per il nostro territorio. Continuerò a seguire presso gli uffici regionali e ministeriali i piani di programmazione infrastrutturale al fine di assicurare la loro approvazione definitiva. Ad oggi considero un grande risultato avere superato ostacoli di natura tecnica ed economico finanziaria. Le opere - in conclusione - verranno infatti finanziate con la anticipazione di fondi F.S.C. 20221/2027”.