Coronavirus, in Sicilia 5.946 nuovi positivi e incidenza al 15,3%

Coronavirus, in Sicilia 5.946 nuovi positivi e incidenza al 15,3%

Delle 19 vittime segnalate, solo una è attribuibile alla giornata odierna. In calo i ricoveri

PALERMO, 18 marzo - Sono 5.946 i nuovi casi di positività al Covid-19, rilevati a fronte di 38.814 tamponi effettuati; il tasso di positività si attesta al 15,3% e si riscontra un calo dei ricoveri pari a 21 unità (-16 in degenza ordinaria e -5 in rianimazione).

Le 19 vittime comunicate dal bollettino ufficiale fanno quasi tutte capo ad altri giorni (solo una è riconducibile a oggi); i guariti sono più dei nuovi contagiati (+6.368). Dei 233.721 siciliani attualmente positivi al coronavirus, 858 si trovano in degenza ordinaria e 60 in terapia intensiva. Questa la ripartizione provinciale dei casi registrati in data odierna: 2.022 a Palermo, 1.468 a Messina, 1.135 a Catania, 1.009 ad Agrigento, 723 a Trapani, 602 a Ragusa, 541 a Caltanissetta e 173 a Enna.

In tutta Italia sono stati accertati 76.250 nuovi contagi da Covid-19 (su 490.883 analisi processate), 165 vittime e un'incidenza del 15,5%. Negli ospedali di tutto il territorio nazionale i ricoverati sono 8.403 con sintomi e 474 in rianimazione.