Calcio, ieri il trofeo ''Città di Monreale'': se lo aggiudica la Conca d’Oro

Al campo sportivo è stato un bel momento di sport. LE FOTO

MONREALE, 20 marzo – Si è svolto ieri pomeriggio al campo sportivo Conca D’Oro il “Trofeo Città di Monreale calcio a 11” (partita che si doveva disputare il 6 gennaio ma rinviata per emergenza Covid ). A contendersi il trofeo sono state le squadre della Conca D’Oro Monreale e il Monreale Futsal Club.

È stata una partita bella, divertente, con tanto spirito di amicizia e quel tocco in più agonismo che hanno fatto sì che il pubblico numero si sia divertito molto. Il punteggio finale ha visto la squadra militante nella Terza Categoria Conca d’Oro Monreale battere per 5-3 il Monreale futbol club formazione guidata da mister Davide Sorrentino alla prima esperienza nel calcio a 11 ( in quanto la società è nata per il calcio a 5) . Le reti in sequenza sono state realizzate da Marchese (Conca d’Oro ), Tusa (Monreale Futsal) nel primo tempo . Nella ripresa ancora Marchese (Conca d’Oro ), Miceli (Conca d’Oro ), Tarallo D. (Monreale Futsal) , Merletta (Conca d’Oro) - Miceli (Conca d’Oro) e Bonanno (Monreale futsal).

Alla fine della gara la premiazione alla presenza dell’assessore allo Sport Letizia Sardisco. Tre targhe sono state consegnate ad altrettanti presidenti che negli anni hanno retto le sorti del Monreale: Giuseppe Di Minica, Matteo Schillaci e Giuseppe Lombardo. Una targa ciascuno è stata consegnata al presidente e all’allenatore del Monreale Futbal Club, rispettivamente Massimo Giammona e Davide Sorrentino e per la conca D’Oro a Lorenzo Federico e Filippo Gullo. Altre targhe, invece, sono andate ai consiglieri comunali Rosario Ferreri e Mario Micalizzi per il loro sostegno allo sport monrealese. E infine al sindaco Alberto Arcidiacono, all’assessore allo Sport Letizia Sardisco e al consulente Salvo Giangreco per la disponibilità, l’impegno mostrato per realizzare questa manifestazione sportiva.

Purtroppo per un brutto infortunio durante la partita l’organizzatore Alessio Tarallo non è stato presente , ma queste sono state le sue parole: “Ringrazio di cuore tutti intanto per l’affetto dimostrato per il mio incidente. Questo torneo è nato dal nulla. Essendo appassionato, organizzatore e giocatore di calcio, da anni ho avuto questa idea di un trofeo per la nostra città, subito accettata con entusiasmo dall’amministrazione comunale in primis dal sindaco Alberto Arcidiacono al quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti, così come al consulente Salvo Giangreco ed all’assessore Letizia Sardisco. Un grazie di cuore va ai consiglieri Rosario Ferreri e Mario Micalizzi che non hanno mai fatto mancare il loro contributo. Un ringraziamento sentito allo sponsor Casamento Travel.

Grazie alla società Conca d’Oro Monreale che è l’unica società oggi nella città per il calcio a 11, un grazie al Monreale futsal Club di Massimo Giammona e Davide Sorrentino che con una società nata appena da un anno stanno dando una grande impronta allo sport con impegno ed entusiasm. Un grazie ai tre presidenti che negli anni passati hanno fatto vivere a Monreale momenti unici: dal grande Monreale di Matteo Schillaci ,alla grandissima Audace Monreale di Giuseppe Di Minica, per finire a Giuseppe Lombardo.

Spero che questa piccola partita abbia fatto divertire tutti: giocatori, pubblico, dirigenti. È stato un bel momento di sport e soprattutto di unione e di amicizia. E per gli amanti del calcio a 11 , con l’assessore Sardisco stiamo preparando il ritorno del mitico “Torneo dei Quartieri “ che manca a Monreale da 25 anni”.