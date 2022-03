Comune, va in pensione Rosalba Madonia: oggi il saluto dell’amministrazione

MONREALE, 21 marzo – Oggi ultimo giorno di servizio per Rosalba Madonia, impiegata comunale della biblioteca. Oggi ha ricevuto il saluto affettuoso dell’amministrazione comunale e di tanti colleghi con lei hanno diviso tante giornate lavorative.

Ha accolto tantissimi giovani nelle biblioteche comunali grazie alla sua grande passione e il forte senso dell’ospitalità e dell’accoglienza che l’hanno contraddistinta da sempre.

Il suo desiderio di riordinare e mantenere vivo il patrimonio librario delle biblioteche comunali le ha consentito di diventare grande conoscitrice di quello immenso di cui il Comune di Monreale dispone da sempre. Dagli anni ‘90 ha prestato servizio in questi prestigiosi siti ed in particolar modo si è occupata del fondo moderno. Con grande determinazione grazie alla sua laurea in lettere moderne è riuscita a comprendere il funzionamento del servizio bibliotecario e successivamente a ricomporne il contenuto, consentendo un vero decollo della sezione grazie anche agli insegnamenti di prestigiose figure della cultura monrealese fra i quali: lo storico Giuseppe Schiro' ed il professore Pino Giacopelli, guide magistrali in questo fondamentale percorso.

Negli anni il suo impegno è stato quello di recuperare libri, schede e spazi al fine di riorganizzare un servizio bibliotecario per metterlo a disposizione di studenti, studiosi e cittadini.

Oggi ha concluso i suoi anni di servizio a Casacultura Santa Caterina, con il saluto del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia dell’assessore alla Cultura Rosanna Giannetto con la quale ha collaborato per la organizzazione delle attivita' culturali. Presenti i colleghi e i componenti della giunta Sandro Russo, Luigi D’Eliseo e i consiglieri Riccardo Oddo e Fabrizio Lo Verso.

“Finisce il lavoro e inizia un rapporto di amicizia -ha dichiarato il sindaco Arcidiacono - Rosalba è una risorsa per un’area tematica importante dove si è impegnata con grande professionalità“. “Ringrazio Rosalba Madonia – ha aggiunto l’assessore Rosanna Giannetto – per la sua efficienza e la sua simpatica e creativa collaborazione ha consentito alla nostra amministrazione di promuovere iniziative che hanno valorizzato il patrimonio culturale”.