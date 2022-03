Toponomastica, è in mosaico la nuova targa di via San Vito

Toponomastica, è in mosaico la nuova targa di via San Vito

L’iniziativa rientra nel progetto “Monreale, la Via della Bellezza”: stamattina l’installazione. IL VIDEO

MONREALE, 22 marzo - È in mosaico la nuova targa di via San Vito, realizzata dal maestro mosaicista Giosuè Cangemi e commissionata dal gruppo della pagina facebook @monrealepa, rientrante nel progetto “Monreale, la Via della Bellezza” che ha già restituito in questi mesi fascino e decoro, estetico e spirituale, presso le arterie del territorio normanno.

Si tratterebbe, stando a quanto affermato dai fautori, della prima di diverse e future installazioni di targhe. Stamattina, alla presenza di alcuni membri del gruppo, parrocchiani e degli assessori Luigi D’Eliseo, Rosanna Giannetto e Letizia Sardisco, l’autore della targa, intorno alle 10, è stato impegnato nelle operazioni di affissione del nuovo pannello toponomastico di dimensione 45x65 centimetri. Operazioni che si sono concluse con l’applauso dei partecipanti e con il sincero apprezzamento dei rappresentanti delle istituzioni politiche, accorsi all’evento: “Un sentito ringraziamento- ha affermato l’assessore Giannetto - a chi ha coordinato tutto quanto e a chi ha voluto fortemente questa iniziativa. Realizzare tutto ció credo sia un occhio di riguardo nei confronti di questo importantissimo quartiere storico. L’amministrazione comunale sta facendo di tutto per la loro riqualificazione e può soltanto apprezzare tali manifestazioni”

“Esprimo il mio più sincero apprezzamento per l’iniziativa - ha aggiunto l’assessore Sardisco - che unisce la storia della città attraverso l’antico quartiere di san vito e la tradizione mediante l’arte del mosaico, la tecnica che identifica Monreale in tutto il mondo”.