Coronavirus, in Sicilia 6.726 casi in più e incidenza al 18,6%

Tantissimi i guariti (+8.271), ancora in aumento i ricoverati con sintomi

PALERMO, 22 marzo - Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 6.726 i contagi da Covid-19 registrati in Sicilia; questi sono emersi da 36.163 analisi effettuate e il tasso di positività si attesta al 18,6%.

I ricoverati con sintomi sono 24 in più rispetto alla giornata precedente, mentre le vittime e i guariti sono rispettivamente 30 e 8.271. Non è stato riscontrato alcun ingresso nei reparti di rianimazione. Nelle province dell'Isola i nuovi positivi sono 1.564 nel Messinese, 1.452 a Palermo, 1.014 nell'Agrigentino, 824 a Catania, 675 nel Siracusano, 651 a Ragusa, 624 nel Trapanese, 529 a Caltanissetta e 268 a Enna. Il bilancio a livello nazionale presenta 96.365 nuove infezioni da coronavirus, 197 vittime e un'incidenza pari al 15% (in virtù dei 641.896 tamponi processati).